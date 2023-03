Em atualização

Começou como uma mera proposta ibérica, passou depois a uma candidatura tripartida com mais objetivos além da organização do Campeonato do Mundo, pode transformar-se numa oferta com a única meta de ganhar a corrida para daqui a sete anos sem deixar de ser tripartida: a Ucrânia está cada vez mais perto de deixar o projeto com Portugal e Espanha pelo Mundial-2030, podendo ser substituída por Marrocos.

O The Athletic avança que, apesar das declarações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do líder da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, apontarem para uma candidatura que tinha como objetivo “contribuir com a força do futebol para a recuperação de um país que estará em reconstrução”, o desenvolvimento da guerra aponta para um outro sentido. Ou seja, à luz também da nova vaga de mísseis que têm sido enviados pela Rússia, a possibilidade de recuperar um país em sete anos, partindo do pressuposto que a guerra terminaria agora (algo que está longe de acontecer), começaria a ser curto.

Em paralelo, e num ponto mais explorado pela imprensa espanhola como o As, existe um caso que preocupa a candidatura ibérica e que envolve Andriy Pavelko, presidente da Federação Ucraniana de Futebol que foi detido no final de novembro por ser acusado de desviar fundos que seriam destinados para a construção de uma fábrica de relvados artificiais para campos de futebol, arriscando assim uma pena de 12 anos de prisão. Assim, e quase como uma salvaguarda, Espanha e Portugal colocavam de parte um potencial foco de problemas que poderia condicionar a corrida à organização do Campeonato do Mundo de 2030.