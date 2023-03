A diocese de Coimbra vai manter no ativo dois dos padres que surgem na lista enviada pela pela Comissão Independente que investigou a prática de abusos sexuais de menores no seio da Igreja Católica. Dos sete sacerdotes mencionados no documento, cinco já morreram.

Um comunicado enviado esta noite revela que a diocese de Coimbra pediu mais informações à Comissão Independente sobre um dos sacerdotes no ativo. Segundo a diocese, “concluiu-se” com base nesses novos dados “que não foi praticada nenhuma forma de abuso sexual de menor”. Por isso, o padre vai continuar no ativo, sem “medidas cautelares” enquanto decorre uma investigação canónica.

A propósito do segundo padre no ativo que surge na lista da Comissão Independente, a diocese de Coimbra argumenta que o sacerdote já foi sujeito tanto a uma investigação pelo Ministério Público, como também a uma investigação prévia canónica. Ambas resultaram no arquivamento do caso, afirma fonte oficial em comunicado enviado esta sexta-feira.