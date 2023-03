Dois homens suspeitos de tráfico de droga foram detidos na ilha de São Miguel, Açores, pela Polícia Judiciária (PJ), que apreendeu 57 quilos de haxixe, suficientes para cerca de 115 mil doses, revelou esta terça-feira aquela força policial.

Os homens, detidos em flagrante delito, têm 55 e 34 anos e estão “fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes, indica a PJ, em comunicado.

A detenção do homem de 55 anos “ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de 56 quilos de haxixe que se encontravam dissimulados em artigos alimentares e de construção civil”, descreve a PJ.

“Perante a constatação de que faltava cerca de um quilo de estupefaciente, foram realizadas diligências que permitiram apreender a quantidade subtraída e deter um trabalhador da empresa que procedeu ao transporte da mercadoria, por se ter apropriado da referida substância”, acrescenta a Polícia Judiciária.

Na operação, que contou com a colaboração da GNR, foi apreendido um total de 57 quilos de haxixe, “suficiente para a preparação de 115.000 doses médias individuais diárias”.