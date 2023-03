Havia em janeiro 195.545 beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) em Portugal, segundo dados oficiais citados pelo Jornal de Notícias esta terça-feira. Trata-se do número mais baixo em 17 anos, numa série em que o registo mais elevado foi registado em março de 2010, com mais de 404 mil beneficiários.

Segundo os dados citados pelo jornal, um terço dos RSI são pagos a crianças e os distritos dos Açores e do Porto foram aqueles onde mais se reduziu o número de beneficiários deste rendimento cujo valor de referência se manteve congelado em 189,66 euros nos últimos três anos. Ou seja, quem obteve rendimentos médios superiores a esse valor deixou de ter o apoio – agora, o valor de referência vai ser aumentado para 209,11 euros.

O número mais baixos de beneficiários “poderá justificar-se pelo aumento do emprego e pela diminuição da taxa de desemprego, mas também pelo aumento significativo, desde 2015, do salário mínimo”, afirma o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, liderado por Ana Mendes Godinho.

Nos últimos anos baixou a contagem de beneficiários em 12 distritos e subiu em oito. Nos Açores o número baixou para cerca de metade em cinco anos, uma região onde André Ventura e o Chega apoiam o governo regional PSD/CDS e uma das condições desse apoio é uma redução do número de beneficiários do RSI. Já no Porto, que é o distrito com mais beneficiários, viu o número reduzir-se em 24%.