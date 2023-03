No mais recente trailer de “Eu, Georgina”, divulgado pela Netflix esta quarta-feira, a companheira de Cristiano Ronaldo chora ao falar da perda à nascença de um dos seus filhos gémeos. “Há mais de 40 milhões de pessoas que me seguem, mas ninguém sabe realmente o que sinto. Este ano, vivi o pior e o melhor e o pior momento da minha vida num instante”, conta, enquanto limpa as lágrimas.

Em abril do ano passado, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para anunciar que um dos bebés, que seria um menino, morreu durante o parto, enquanto a menina, Bella Esmeralda, sobreviveu. Seriam o quinto e o sexto filhos do futebolista.

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir”, lê-se no comunicado publicado esta segunda-feira nas redes sociais. “Estamos devastados. Pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, escreveu no Twitter.

Já no trailer da segunda temporada de “Eu, Georgina”, com estreia mundial marcada para 24 de março, a companheira desabafou sobre o momento. “A vida é dura, a vida segue. Tenho motivos para seguir em frente, ser forte. O Cris encorajou-me muito a seguir em frente com os meus compromissos. Ele disse-me: ‘Gio, segue com a tua vida, vai fazer-te bem’.”

“Agora, a minha prioridade é a minha família, os meus filhos. Estou muito feliz e agradecida”, continua, antes de tecer elogios ao craque português. “Ele é muito atencioso. O Cristiano é o amor da minha vida.”

Para a continuação do formato, a plataforma de streaming promete passadeiras vermelhas, jatos privados, malas de luxo e, talvez o regresso mais esperado, enchidos ibéricos, uma assumida preferência gastronómica da modelo argentina e espanhola, que se tornou numa piada partilhada entre os fãs da série documental.