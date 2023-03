A luso-canadiana Ana Bailão anunciou esta sexta-feira que se vai candidatar à presidência do município de Toronto nas eleições intercalares de julho.

“Decidi candidatar-me a “mayor” (presidente do município). Tenho um plano para tornar os serviços municipais mais eficientes”, anunciou a ex-vereador numa carta pública.

Nessa mesma nota, Ana Bailão, natural de Vila Franca de Xira (Lisboa) que está no Canadá desde os 15 anos, agradeceu a todos os líderes comunitários, familiares e amigos que a procuraram nos últimas semanas e a “incentivaram a candidatar-se à liderança do município”.

“As vossas palavras de encorajamento e apelos à liderança, foram fatores importantes nesta decisão”, declarou.

A luso-canadiana foi vereadora entre 2010 a 2022, representando o distrito eleitoral da Davenport, e mais recentemente o bairro 18, devido à reformulação dos distritos eleitorais, tendo conquistado perto de 84 por cento dos votos.

“Falei com centenas de residentes de Toronto nas últimas quatro semanas. Todos eles disseram-me que concordam comigo, de que os serviços municipais necessitam de melhorias urgentes. A habitação a preços acessíveis está fora do alcance de muitos. O custo de vida é elevado. Pretendo (caso seja eleita) melhorar os transportes públicos, nomeadamente a sua segurança e eficiência”, sublinhou.

Formada pela Universidade de Toronto em Sociologia e Estudos Europeus, desde 2010 foi responsável pela comissão municipal de habitação a preços acessíveis, tendo nomeada pelo “Mayor” John Tory vice-presidente do município, integrando ainda o executivo municipal.

Bailão realçou ainda a paixão por Toronto pretende “tornar os serviços acessíveis, construir mais habitações, tornar a vida mais acessível”, prometendo no dia 3 de abril apresentar mais detalhes da sua plataforma.

A Câmara Municipal de Toronto tem agendado para o próximo dia 26 de junho as eleições intercalares para a escolha de um novo “Mayor”.

Estas eleições surgem na sequência do escândalo de um relacionamento íntimo de John Tory, com uma antiga funcionária do seu gabinete, que levou à sua demissão do autarca no mês passado.

As inscrições para os candidatos oficiais têm início a 3 de abril e encerram no dia 12 de maio.