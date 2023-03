Uma loja de Pedro Pedro à vista, o poema de Miguel Vieira, a noiva de Diogo Miranda e um hotel tornado passerelle

E agora, onde comprar as criações Pedro Pedro? Para já, é possível fazer pedidos através das redes sociais, uma vez que ainda não têm nenhum ponto de venda no país. Estão a preparar uma presença física em Roma, numa loja multimarca, e têm “um pé no Japão e um pé em França”. Quanto a uma loja online, o projeto deverá acontecer ainda este verão, porque dizem que a coleção primavera/verão 2023 “teve aceitação”, mas não se comprometem com uma data definitiva. Decidiram fazer as coisas com calma e ao seu ritmo, explica Ricardo, e apostar primeiro nas feiras de moda internacionais, como por exemplo a Tranoi em Paris, onde marcaram presença já este mês de março. Pedro Pedro tinha concretizado o seu regresso aos desfiles de moda há precisamente um ano, altura em que conversou com o Observador.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para ver, descobrir e tocar. A coleção sensorial da Pé de Chumbo

Ao fim de bastante tempo à espera de Alexandra Oliveira, que estava altamente requisitada depois do desfile, para lhe perguntar qual a história da nova coleção Pé de Chumbo, ficamos a saber que, afinal, não há história. Quando soube que estaria no Portugal Fashion, há duas semanas atrás, pegou no material que tinha desenvolvido para levar a feiras e montou uma coleção. Havia camisolas e casacos de streetwear que precisavam de partes de baixo para completar o look e até se juntou também uma série de criações douradas, que normalmente não aparecem nos desfiles, embora sejam um sucesso em países do Médio Oriente e na Turquia.

A designer confessa que não houve tempo para pensar em nenhuma história, mas no fim, concorda que até resultou tudo bem. Na passerelle vimos muitos vestidos construídos com uma rede de fitas e franjas em silhuetas muito femininas. Como se trata de uma coleção de inverno há streetwear, o tema preferido da designer, que diz ser esta a raiz da Pé de Chumbo. Alexandra Oliveira gosta de fazer experiências e, quando estas resultam bem, continua a desenvolvê-las. Às vezes, entre erros e descobertas, saem novidades. Como por exemplo um novo material que parecia criar um puzzle com manchas de cor. Na verdade é rama, ou seja, lixo têxtil que é prensado e resultou numa nova textura para trabalhar.