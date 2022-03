O regresso de Pedro Pedro ao Portugal Fashion: “Acho que continuo a ter qualquer coisa para dizer”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nasceu com jeito para o desenho, fazia bandas desenhadas com super-heróis nos livros da escola e só não entrou em Belas Artes porque não gostava de matemática. Iria seguir Direito, e provavelmente tornar-se advogado, não fosse a mãe apresentar-lhe um curso onde 80% do conteúdo era exatamente o que mais gostava de fazer: desenhar. Foi assim que Pedro Pedro descobriu a moda, um universo que só conhecia através das revistas que tinha lá em casa. “Lembro-me que na fase de seleção pediram-me um portfólio extenso então agarrei nas revistas da minha mãe e fiz ilustrações de moda, um pouco à desgarrada, a partir do que via e sem perceber muito.”

Em frente a uma máquina de costura nas aulas de confeção ou a dar asas à criatividade em projetos coletivos, o rapaz tímido, inseguro e discreto percebeu que tinha encontrado o seu “mundo” e, com ele, uma linguagem com a qual poderia brincar e ser feliz. Em Portugal, e mais concretamente no Porto, o design de moda não era visto como uma profissão e o setor estava ainda longe de ser organizado e estruturado, Pedro Pedro só queria uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho e crescer. Depois de uma experiência frustrante numa fábrica, onde “só queriam que copiasse coisas da Zara”, foi a vencer um concurso internacional que as portas do Portugal Fashion se abriram para apresentar a sua primeira coleção composta por seis coordenados femininos.

Criou uma marca homónima em 1998 e uma identidade marcada por um estilo citadino, peças oversized e silhuetas cheias de volumes. De um processo criativo solitário e puramente experimental, onde cada coleção é redesenhada várias vezes e a escolha dos tecidos prevalece na inspiração, saem propostas andrógenas que balançam entre a rigidez e a delicadeza. Em 2004 interrompe o seu trabalho a solo e embarca numa aventura a quatro mãos, criando a marca Pedro Waterland, e quatro anos depois regressa aos desfiles em nome próprio estreando-se na ModaLisboa.

De regresso ao Porto e ao Portugal Fashion, mostrou coleções em Paris e em Milão, mas em 2019 voltou a fazer uma pausa na moda, numa decisão que teve tanto de consciente como de dolorosa. “Foi a primeira vez que deixei de consumir e ver moda, desliguei-me totalmente desse universo, foram seis ou sete meses sem procurar nada, precisava mesmo desse distanciamento.” Depois de trabalhar dois anos na portuguesa Decenio, Pedro Pedro sentiu que a sua liberdade e criatividade precisavam de mais espaço e que ainda tinha qualquer coisa para dizer através da moda. Regressa esta sexta-feira à passerelle do Portugal Fashion, nervoso, mas disposto a recomeçar do zero.