A serenata à chuva de Alexandra Moura a Natália Correia no último dia do Portugal Fashion

Ganga, esculturas e tons fluorescentes: os senhores que se seguiram

O começo da nova coleção da Huarte coincidiu com o fim de uma relação de Victor Huarte e, por isso, “a coleção tem uma parte muito emocional”. Havia que deixar para trás certezas que tinha como adquiridas e definir novos objetivos. “Não quero fazer um drama.” Antes pelo contrário diz-nos que esta “é uma coleção forte”. A ganga assume o papel de esqueleto da coleção e na passerelle isso foi notório, com peças tanto no clássico azul, como com tingimentos de outras cores. Até vimos um par de calças usado ao contrário, com a braguilha atrás e os bolsos de chapa à frente.

Mas a coleção , que tem o nome de uma música do grupo The Gift, “Clássico”, contou ainda com várias peças em malha, como tops e minissaias com losangos num estilo que poderíamos chamar de “preppy atrevido”. Foi difícil conseguir falar com Victor Huarte tantas eram as pessoas que o queriam cumprimentar no final do desfile. O designer espanhol a viver no Porto diz que tem um trabalho que o enriquece muito e atualmente desdobra-se entre a marca com o seu nome e o departamento masculino da Salsa.