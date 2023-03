Conheceram-se durante o mestrado em design de moda, em Milão. Ela nasceu no norte de Portugal. Ele, em Detroit, nos Estados Unidos da América. Inês Amorim rumou a Londres, onde estagiou com Yang Li. Reid Baker foi aprender com Haider Ackerman, em Antuérpia. Quando finalmente criaram uma marca juntos, batizaram-na com o nome do avô dele: Ernest W. Baker, um dos primeiros publicitários de Detroit. E convergiram na terra dela, Viana do Castelo, onde conseguem estar mais próximos das fábricas e artesãos que materializam os seus desenhos.

De Viana do Castelo aos Grammys parece uma distância longa para percorrer, mas a viagem não foi feita à pressa. “Sempre quisemos que o nosso crescimento fosse orgânico”, explica Inês ao Observador. Em fevereiro deste ano, toda a gente estava a falar sobre a marca portuguesa que Pharrell Williams e a mulher vestiram para os maiores prémios de música norte-americanos. Foi o stylist do músico quem os procurou, e não o contrário.

