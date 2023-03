Evanilson, o vocalista de um verdadeiro canto do cisne (a crónica do Sp. Braga-FC Porto)

Num dia em que o Sp. Braga foi melhor e o FC Porto ficou a 10 pontos do Benfica, Evanilson falhou um golo cantado nos últimos 10 minutos (0-0). E tornou-se a cara do canto do cisne dos dragões.