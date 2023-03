Artigo em atualização

Começam esta segunda-feira de manhã, pouco antes das 10h, as cerimónias fúnebres de Rui Nabeiro, o empresário fundador da Delta Cafés que este domingo morreu, aos 91 anos, no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado com problemas respiratórios.

O cortejo fúnebre do histórico empresário vai partir pelas 9h50 da empresa Novadelta, onde fica também o Centro de Ciência do Café, inaugurado em 2014 na Herdade das Argamassas, em Campo Maior, e seguir depois pelas ruas da vila, com paragens nos locais que mais terão marcado o seu percurso.

De acordo com a agência Lusa, que teve acesso a uma nota partilhada pelo grupo, antes da chegada à Igreja Matriz de Campo Maior, estão previstas paragens nas instalações da Tecnidelta, na sede da Delta Cafés, na torrefação Camelo e, claro, no jardim municipal, junto à estátua do Comendador Rui Nabeiro, que está já transformada no principal ponto de homenagem ao empresário.

Na vila do Alto Alentejo desde domingo à noite, a Rádio Observador tem testemunhado a romaria, de locais e não só, que têm depositado junto à estátua, erigida para assinalar a distinção do filho da terra como comendador, velas de vários tamanhos, ramos e até coroas de flores.

A partir do meio-dia começa o velório, que deverá durar 24 horas — até às 12h desta terça-feira, hora apontada para a missa de corpo presente de Rui Nabeiro.

O cortejo fúnebre do empresário seguirá depois rumo ao Cemitério Municipal de Campo Maior. Os colaboradores do Grupo Nabeiro – Delta Cafés em funções na vila alentejana, estão dispensados do trabalho durante estas 48 horas, para poderem prestar homenagem ao fundador, que foi também presidente da Câmara Municipal — a primeira vez por nomeação, ainda antes do 25 de Abril, as seguintes, entre 1977 e 1986, eleito, por sufrágio universal.