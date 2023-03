O dérbi entre a Roma e a Lazio é sempre um dos jogos mais quentes, emotivos e intensos da Serie A. A proximidade geográfica entre os dois clubes, representantes maiores da capital de Itália, alimentou uma rivalidade que ultrapassa muitas vezes o limite do razoável e do politicamente correto. E o encontro deste domingo foi só mais um capítulo dessa mesma história.

A Roma perdeu com a Lazio e somou a segunda derrota consecutiva na Serie A — naquele que foi também o segundo jogo sem José Mourinho no banco, já que o treinador português teve de cumprir castigo depois de ter sido expulso contra o Cremonese. Os giallorossi jogaram praticamente uma hora com menos um elemento, já que Roger Ibañez viu o cartão vermelho ainda na primeira parte, e não conseguiram responder ao golo solitário de Zaccagni.

O jogo foi sempre disputado a um ritmo algo quezilento e agressivo, como é habitual, mas os ânimos subiram de tom nos descontos — quando Marusic, da Lazio, e Cristante, da Roma, acabaram por ser expulsos depois de se envolverem numa discussão acesa. Com o apito final a surgir logo depois e a derrota da equipa de José Mourinho a confirmar-se, as irritações foram transportadas para o túnel de acesso aos balneários. Onde o treinador português, apesar da suspensão, acabou por aparecer.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli decidiu festejar a vitória de forma veemente junto ao balneário da Roma, provocando uma reação imediata de Gianluca Mancini. Quem passava por ali naquele momento era Claudio Lotito, presidente da Lazio, que foi rapidamente confrontado por Mourinho. “Estás a olhar para onde?”, terá dito o treinador, que recebeu uma resposta rápida por parte do líder rival. “Eu sou o presidente da Lazio. E tu, quem és? Esta é a minha casa e tu nem devias estar aqui”, terá atirado Lotito, com Tiago Pinto a intervir para serenar a discussão.

Já esta segunda-feira, em declarações a Radio 1, o presidente da Lazio deu a sua versão dos factos. “Sou respeitar. Não disse uma palavra, vi uma discussão entre um dos meus jogadores e um jogador da Roma. E o que não me caiu bem foi que o jogador da Roma estava completamente nu no corredor. Parei para perceber o que se estava a passar e o Mourinho gritou comigo, gritou ‘para onde é que estás a olhar?’. Foi nessa altura que lhe disse que era o presidente da Lazio”, indicou Claudio Lotito, que acrescentou que não existiu qualquer tipo de reconciliação entre os dois.

“Não apertámos a mão porque não discuti com ninguém. É uma simples noção de saber onde estás e é um problema de papéis, que devem ser respeitados. A jogo foi um Lazio-Roma, a Roma era visitante. É como se um convidado entrasse em tua casa e se comportasse de uma certa maneira”, terminou.