Mais uma semana, mais uma oportunidade para a Roma se aproximar do pódio da Serie A. A equipa de José Mourinho entrava em campo já depois de o AC Milan perder com a Udinese e no mesmo dia em que o Inter Milão defrontava a Juventus e tinha a oportunidade de entrar na zona de apuramento para a Liga dos Campeões. O problema? O adversário deste domingo era a Lazio, em mais uma capítulo do dérbi da capital italiana.

A Roma voltava a não contar com José Mourinho no banco de suplentes, já que o treinador português cumpria o segundo de dois jogos de castigo depois de ter sido expulso contra o Cremonese. Ainda assim, o técnico tinha aproveitado os compromissos europeus a meio da semana para aquecer o dérbi e deixar algumas farpas a Maurizio Sarri — até porque, se a Roma chegou aos quartos de final da Liga Europa nos últimos dias, a Lazio foi eliminada da Liga Conferência pelo AZ.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem esquecer o facto de, na temporada passada, o diretor desportivo da Lazio ter referido que a Liga Conferência conquistada pela Roma era uma “competição inútil, uma liga dos perdedores”, Mourinho lamentou ironicamente o afastamento dos rivais. “Peço desculpa à UEFA, que agora vai ter de gastar dinheiro a levar o troféu da Liga Conferência para outro lado. Poderia ter continuado em Roma, mas provavelmente terá de ir para Florença”, atirou, lembrando que a Fiorentina continua em competição.

Neste contexto, com Rui Patrício a titular na baliza da Roma e Luís Maximiano no banco da Lazio, a equipa de José Mourinho ficou reduzida a 10 elementos logo à passagem da meia-hora quando Roger Ibañez foi expulso por acumulação de cartões amarelos. Os giallorossi aguentaram ao nulo até ao intervalo com as linhas mais baixas e os setores mais recuados e, no início da segunda parte, Dybala foi o sacrificado para permitir a entrada de Diego Llorente.

Roma 0-1 Lazio ⚽️: Zaccagni 65' pic.twitter.com/hX9KpbLn4l — Chelsea Fc (@CFCfixture) March 19, 2023

Já depois da hora de jogo, porém, a Lazio aproveitou um erro para fazer a diferença. Zalewski falhou uma receção e abriu um corredor, permitindo que Zaccagni abrisse o marcador à saída de Rui Patrício (65′). A Roma ainda empatou logo depois, através de um autogolo de Casale, mas o lance foi anulado pelo VAR por fora de jogo anterior de Smalling.

No fim, a Roma sofreu a segunda derrota consecutiva na Serie A, falhando o assalto à zona Champions e permanecendo atrás da Lazio, do Inter Milão e do AC Milan para além do líder Nápoles. Sem Mourinho no banco, a Roma continua sem ganhar.