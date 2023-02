A entrar em campo esta terça-feira, num acerto da Serie A a meio da semana e depois de eliminar o RB Salzburgo na Liga Europa, a Roma sabia desde logo três coisas: podia igualar Inter Milão e AC Milan no segundo lugar, podia somar a terceira vitória consecutiva e podia manter-se bem dentro da zona de apuramento para a Liga dos Campeões. Para carimbar as três coisas, porém, era preciso vencer o Cremonese.

A Roma visitava o último classificado da Serie A mas reencontrava um fantasma recente: afinal, há menos de um mês, perdeu precisamente com o Cremonese e foi eliminada da Taça de Itália. Na altura, José Mourinho geriu o plantel, ficou sem palavras e disse que “nem sabia o que dizer”. “Se estou arrependido de ter rodado a equipa? É sempre a velha história depois do jogo porque antes a equipa médica diz-me que alguns jogadores estão em risco e também temos um jogo no sábado”, atirou, no início de fevereiro, o treinador português.

Esta terça-feira, contudo, procurava não cometer o mesmo erro. Lançava Belotti, Pellegrini e Dybala no ataque, com Wijnaldum e Cristante no apoio, e só abdicava de Tammy Abraham. Do outro lado, curiosamente, Davide Ballardini apostava em Felix Afena-Gyan, jovem avançado de apenas 20 anos que Mourinho lançou na Roma na época passada.

Os g viram-se a perder ainda dentro dos 20 minutos iniciais, com Tsadjout a abrir o marcador no primeiro remate que o Cremonese fez a baliza de Rui Patrício (17′). Mourinho não mexeu ao intervalo e acabou por ser expulso logo nos primeiros minutos da segunda parte: protestou com o quarto árbitro, protestou com o árbitro principal e viu cartão vermelho direto, assistindo a praticamente todo o segundo tempo na bancada.

Spinazzola, que ficou isolado na cara do guarda-redes depois de um passe longo de Mancini, empatou a cerca de 20 minutos do fim (71′) mas não conseguiu salvar uma noite que já estava perdida. Já nos derradeiros 10 minutos, Rui Patrício fez grande penalidade sobre Okereke e Ciofani, na conversão, garantiu a primeira vitória do Cremonese no Campeonato (83′).

Com esta derrota, a Roma voltou a perder e falhou o assalto ao segundo lugar da Serie A, ficando na 5.ª posição ainda atrás da Lazio e fora da zona de apuramento para a Liga dos Campeões. Já José Mourinho, a título pessoal, vai falhar a receção a Juventus já na próxima jornada — e saiu pelo túnel e em direção aos balneários ainda antes dos descontos.