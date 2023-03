Juntando todas as peças daquilo que pode ser um clube de futebol na era moderna, dificilmente o Bayern não será o melhor ou um dos melhores conjuntos do mundo. Porque tem uma política desportiva linear onde o médio prazo das próximas épocas está pensado nas decisões na temporada em curso, porque mostra uma grande solidez financeira que lhe permitiu por exemplo acabar de pagar a Allianz Arena muito antes daquele que era o prazo previsto, porque tem um modelo de sociedade desportiva que serve de exemplo para todos. No entanto, até as grandes máquinas sentem de quando em vez problemas e se nos últimos anos o problema foi as saídas a custo zero (como Alaba ou Süle), agora a questão prende-se mesmo com o treinador.

Contratado em 2021 como sucessor de Hansi Flick, que rumou à seleção alemã, Julian Nagelsmann surgia em Munique a confirmar o epíteto de treinador prodígio ao tornar-se o mais caro de sempre aos 35 anos já com cinco anos de carreira feita entre Hoffenheim e RB Leipzig. Além de ter desviado o alemão de outros grandes clubes, os 25 milhões de euros pagos pelo Bayern funcionavam sobretudo como uma aposta para manter a hegemonia nacional e arriscar a conquista de mais Champions depois da vitória de 2020. Na Alemanha, essa ideia confirmou-se com a conquista do Campeonato e da Supertaça; na Europa nem por isso, com o afastamento nos quartos da Liga dos Campeões frente ao Villarreal. No entanto, até pela forma como tudo aconteceu no empate em Munique, não soaram alarmes de preocupação. Até agora.

A última semana foi um bom exemplo da erosão que se foi sentindo na relação entre o técnico, o clube e o próprio balneário. “As toupeiras são uma espécie protegida, por isso a procura é muito, muito complicada. O que importa para mim é poder olhar-me ao espelho. Essa pessoa terá dificuldade em olhar-se ao espelho. Estou chateado. Penso muito nisto porque penso no que a pessoa que está a passar a informação está a fazer com isso. O que é que se espera? Tento descobrir a motivação dela mas não a encontro”, atirou numa mensagem para dentro após ter visto no jornal Bild algumas informações sobre o plano de jogo que estava a trabalhar. A seguir, derrota com o Bayer Leverkusen por 2-1 e perda da liderança da Bundesliga para o B. Dortmund. Nem mesmo a eliminação do PSG na Champions com duas vitórias serviu para travar um mais do que provável fim de relação, que chega com apenas dez derrotas consentidas em dois anos.

