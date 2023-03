Tudo parecia correr bem. Aliás, estavam reunidas muitas condições para que corresse bem. A Polónia fez os mínimos no último Campeonato do Mundo mesmo com exibições que deixaram muito a desejar, caiu depois nos oitavos frente à França de forma natural, prescindiu de Czeslaw Michniewicz como técnico, começou a procura por um novo selecionador. Entre vários nomes, alguns portugueses, Fernando Santos acabou por ser o eleito por diferentes perspetivas, da conquista de um Campeonato da Europa e de uma Liga das Nações aos oito anos passados na Seleção Nacional, passando pela experiência internacional que teve antes na Grécia ou pelo facto de ter orientado os três grandes do futebol português. Na teoria, era algo que fazia sentido. E não faltaram as demonstrações de satisfação na conferência de imprensa de apresentação no cargo.

“A Polónia é um grande país, com uma história enorme, uma cultura enorme, semelhante ao nível da sua seleção nacional. É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foi ao Mundial. Para mim é algo gratificante poder continuar esta carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco. É preciso tempo mas deixo uma palavra de ambição, de muita confiança no que vamos fazer. A sorte não cai do céu, a sorte procura-se. Nós todos vamos conseguir coisas muito boas para a seleção polaca. Principais jogadores? Tenho uma expressão que uso muitas vezes: ‘Estrelas só conheço no céu e nunca vi lá nenhuma sozinha’. A equipa tem de ser um conjunto de estrelas”, comentou nesse momento.

Seguiram-se as conversas com os jogadores, as observadores a elementos no estrangeiro e também da liga polaca, o conhecimento de toda a Federação. No entanto, e ainda antes da estreia oficial, aquele que é o terceiro selecionador estrangeiro depois de Leo Beenhakker e Paulo Sousa começou a ser alvo de várias críticas que foram chegando de todos os lados. Sem que nada o fizesse prever, a estreia ganhava outro peso.

