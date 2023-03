O comentador Luís Marques Mendes disse esta noite no espaço de comentário na SIC que o Governo já fechou o acordo com os produtores, para o IVA zero em alguns produtos, mas ainda está por fechar o entendimento com setor da produção. Quanto ao cabaz, segundo Marques Mendes, vai ser definida tendo em conta critérios nutricionais e os produtos que são mais vendidos, e vai integrar produtos como batata, massa, arroz, cenouras, cebola, tomate, leite meio gordo, frango, pão, fruta diversa (maçã, banana, laranja), feijão, iogurtes, queijo, vários legumes (brócolos, curgetes, alho francês), peixes (salmão e pescada), carne de porco, ovos e azeite.

A informação foi adiantada pelo antigo líder do PSD que diz que a lista de produtos que vão baixar de preço “está praticamente fechada” e “deve integrar entre 35 e 40 produtos”, estando a ser elaborada consoante a informação do Ministério da Saúde sobre critérios nutricionais, os dados da APED sobre os produtos mais vendidos nos supermercados e também tendo em conta os produtos em que os supermercados se comprometem a fazer baixar o preço durante estes seis meses de vigência da medida (entre abril e outubro deste ano). O Observador tentou confirmar a informação junto do Ministério das Finanças, mas até ao momento não teve qualquer resposta.

Mendes considera a medida “generosa e na boa direção”, bem como considera de “elementar justiça” o aumento salarial na função pública que vai ser discutido com os parceiros esta semana, no âmbito do acordo salarial que foi assinado em outubro passado. O antigo líder do PSD diz também ser “positivo” o apoio direto ao rendimento das famílias mais vulneráveis. Mas critica que este apoio do Governo à inflação “chegue tarde e incompleto”, referindo-se à ausência do acordo com a distribuição e a produção na altura em que foi anunciado pelo ministro das Finanças.

Também considera “uma omissão grave” não existirem apoios diretos aos pensionistas e reformados ou a falta de apoio para os trabalhadores do privado. “É mau não se ter aproveitado a margem orçamental para fazer uma redução do IRS, focada na classe média”, atira o comentador que diz que não avançar neste sentido é “uma oportunidade perdida”.

Na análise que faz habitualmente nos domingos à noite, Marques Mendes saúda o ministro das Finanças, mas apenas na parte do resultado do défice (0,4% do PIB), que teve “uma grande ajuda”, referindo-se às receitas fiscais — “que subiram 10%”. Quanto à redução do défice em si, “é surpreendente” e “importante. É sempre bom ter um défice baixo”, reconhece Mendes. No entanto também apontou uma “má notícia”: o Eurostat divulgou que Portugal voltou a baixar de divisão no ranking do PIB per capita na União Europeia. “Este é o problema estrutural mais sério que temos e que tarda em ser tratado como deve ser. Assim, não resolvemos o problema dos baixos salários e a questão da retenção dos talentos em Portugal”, disse Marques Mendes.