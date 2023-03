Um cabaz que ainda não existe, um conjunto de apoios às famílias mais vulneráveis e aumentos para a função pública. O primeiro-ministro tinha antecipado o anúncio de mais medidas anti-inflação para esta sexta-feira e, em Bruxelas, António Costa viu Fernando Medina cumprir o prometido. Ainda que a meio gás. No dia em que anunciou um “brilharete” no défice de 2022, que ficou nos 0,4%, o Governo revelou também um novo conjunto de apoios às famílias mais vulneráveis, aumentos para a função pública e um cabaz de produtos que, caso seja bem sucedido um acordo que ainda está a ser cozinhado, resultará na aplicação de uma taxa de IVA zero num conjunto de bens.

Tudo junto, incluindo o pacote da habitação anunciado ainda em fevereiro, são 2,5 mil milhões de euros que, segundo o ministro das Finanças, resultam da política de “contas certas” que permitiu “distribuir às famílias tudo o que se gerou a mais face aos objetivos”, por causa da inflação. Um compromisso que o Governo diz que manterá. Em janeiro, e de acordo com a síntese de execução orçamento da Direção Geral do Orçamento, a receita fiscal foi superior, face ao mesmo mês do ano passado, 412 milhões de euros, sendo que à conta do IVA o Estado arrecadou em 2023 mais 167 milhões que em janeiro de 2022. O que já se sabe e que dúvidas restam sobre “o quarto maior pacote de apoios da zona euro”?

IVA a zero num cabaz de produtos alimentares e apoios à produção agrícola

