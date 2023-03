(Em atualização)

A Comissão Europeia vai permitir o prolongamento do mecanismo ibérico — que limitou o preço do gás usado para produzir eletricidade — até ao final do ano, segundo avançou a ministra espanhola com a pasta da Energia esta terça-feira e confirmou o Observador junto do ministério do Ambiente português.

À entrada para a reunião dos ministros da Energia que decorre em Bruxelas, a ministra Teresa Ribera anunciou que o governo espanhol chegou a acordo com a Comissão Europeia para prolongar o travão até dezembro deste ano. O Conselho de ministros de Espanha vai aprovar, ainda esta terça-feira, o prolongamento do mecanismo aplicado em Portugal e Espanha desde junho de 2022.

“Foi trabalhado e fechado e temos o acordo e o apoio da Comissão”, disse. A decisão ainda tem de ser formalmente aprovada por Bruxelas, mas Ribera diz que a Comissão já deu o seu “apoio explícito”. A informação foi confirmada pelo ministério do Ambiente de Portugal.

Segundo revelou o ministro do Ambiente português, Duarte Cordeiro, no início do ano, desde que entrou em vigor e até ao final de 2022, o mecanismo ibérico permitiu uma redução do preço final da eletricidade de 49 euros por megawatt-hora (MWh), ou seja, uma redução de 20% face ao preço que ocorreria sem a medida, “gerando um benefício de cerca de 489 milhões de euros neste período”.

O mecanismo, em vigor desde meados de junho do ano passado, foi criado para limitar o preço médio do gás na produção de eletricidade. Foi pedido por Portugal e Espanha em março do ano passado como resposta à crise energética.