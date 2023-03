O encontro decorreu de forma relativamente normal, não teve aquelas quezílias que às vezes se geram num dérbi, terminou com a vitória do Benfica no Pavilhão João Rocha frente ao Sporting. No entanto, e apesar do resultado que permitiu aos encarnados reforçarem a liderança do Campeonato, o encontro ficou marcado pela queixa apresentada nesse dia pelo conjunto da Luz por agressões de Ângelo Girão a Lucas Ordóñez ainda antes do apito inicial, a quase uma hora do arranque da partida. Agora, quase dois meses depois, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem revelou o castigo ao guarda-redes português, num total de cinco jogos, e explicou também o porquê de uma sanção tão pesada.

De acordo com o acórdão revelado esta terça-feira, ficaram provados os principais factos que tinham sido apontados na queixa feita pelo Benfica. Ou seja, e quando todos os jogadores estavam em aquecimento na pista, Girão ter-se-á deslocado até à zona do balneário dos encarnados e agredido por duas vezes o avançado argentino com o stick, primeiro no pescoço e depois no antebraço. “Filho da p***, isto não é a Argentina. Dei-te duas, ainda falta uma”, terá dito o internacional português nesse momento.

Benfica apresenta queixa-crime contra Ângelo Girão por agressão a Lucas Ordones. pic.twitter.com/fnSY15F2Ea — Cabine Desportiva (@CabineSport) January 30, 2023

Quando foi ouvido durante o processo, Girão recordou acontecimentos que se passaram em San Juan, onde se realizou o último Campeonato do Mundo com a final ganha pela Argentina frente a Portugal, dizendo que elementos da Seleção Nacional foram agredidos pelos sul-americanos e que poderá ainda ser feita uma queixa às entidades competentes a esse propósito. “Admitiu ter chamado bastantes nomes ao visado, bem mais do que os que constavam da participação disciplinar, manifestando arrependimento e a vontade de pedir desculpa”, destacada o acórdão agora conhecido sobre a audição a Ângelo Girão.

Na queixa que tinha sido apresentada pelos encarnados, era explicado que Lucas Ordóñez tinha ficado um pouco mais no balneário porque estava a colocar as lentes de contacto antes do início do aquecimento e dizia-se ainda que Girão estaria “visivelmente alterado e à procura de alguém da comitiva do Benfica”. As agressões terão sido à entrada do balneário das águias, sendo que o internacional português foi depois travado por um elemento do Benfica e depois por seguranças privados do Sporting e pela PSP. No processo foram também pedidas e analisadas as imagens do circuito de vídeovigilância, que confirmaram os atos.

Ângelo Girão vai assim falhar os três últimos encontros da fase regular do Campeonato de hóquei em patins, com Sp. Tomar (casa), Murches (fora) e Parede (casa), e ainda a meia-final da Taça de Portugal, frente ao Óquei de Barcelos. Em caso de triunfo diante dos minhotos, o guarda-redes ficará também de fora do jogo decisivo contra Sp. Tomar ou FC Porto; em caso de derrota, a quinta partida será cumprida no início da fase de playoff de apuramento de campeão. Zé Diogo será assim o número 1 dos leões.