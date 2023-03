Cientistas da Universidade do Minho (UMinho) estão a usar, em laboratório, microrganismos da superfície da uva para combater fungos da própria videira, com vista ao controlo de doenças, como a podridão cinzenta, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a UMinho refere que o objetivo é a exploração de compostos que as leveduras produzem para o desenho de formulações antimicrobianas, “permitindo reduzir o uso de pesticidas ou fungicidas convencionais que comprometem a sustentabilidade do setor”.

O segredo está na microflora (bactérias, leveduras e fungos) que habita a superfície do bago da uva. Estes microrganismos têm um papel fundamental no processo de fabrico do vinho (fermentação) e a sua diversidade e abundância variam com a fase do amadurecimento, a casta, o clima e as práticas vitícolas, entre outros fatores”, acrescenta.

Segundo o coordenador do projeto, Hernâni Gerós, do Departamento de Biologia da Escola de Ciências da UMinho, a investigação demonstrou que que crescem na superfície do bago inibem o crescimento de fungos filamentosos que causam doenças.algumas espécies de levedura

Isto abre perspetivas excelentes para o desenho de estratégias biológicas de controlo de doenças da vinha, minimizando-se o uso de fungicidas nocivos para o ambiente”, notou.

O trabalho está a ser desenvolvido em paralelo com o projeto “GrapeMicrobiota”, que é liderado pela Escola de Ciências da UMinho e que envolve, até 2024, o Cluster da Vinha e do Vinho (ADVID) e as universidades de Saragoça (Espanha) e François-Rabelais de Tours (França).

Cofinanciado com 250 mil euros pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o “GrapeMicrobiota” explora a caracterização, seleção e valorização de leveduras autóctones de três castas do Douro, designadamente Touriga nacional, Sousão e Viosinho.

Além do seu potencial de biocontrolo de doenças causadas por fungos, estas estirpes identificadas no bago de uva estão a ser utilizadas para produção de vinhos regionais com “elevada tipicidade”, em alternativa às leveduras industriais.