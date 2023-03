A cidade de Buriticupu, no estado brasileiro do Maranhão, encontra-se rodeada por 26 crateras, correndo o risco de ser engolida pela terra.

O fenómeno geológico responsável pelas crateras — algumas atingem os 600 metros de extensão e 70 metros de profundidade — designa-se por “voçorocas”, do dialeto tupi-guarani para “terra rasgada”. Este fenómeno acontece em Buriticupu entre janeiro e junho, quando chove na região e a água das chuvas abre fendas profundas no solo, alcançando por vezes o lençol freático.

O ministério de Integração e Desenvolvimento Regional do Brasil emitiu um alerta de calamidade pública naquele município. “A situação é tão grave que não sei se não é mais fácil realocar a cidade do que combater essas voçorocas“, afirmou à Globo o geólogo Clodoaldo Nunes, especialista sobre este tipo de fenómenos.

Cinco pessoas morreram em consequência das voçorocas e mais de 50 casas foram já engolidas pelo fenómeno geológico. Além disso, cerca de 180 famílias correm o risco de perder as suas habitações. Por ano, as crateras aumentam em média cinco metros, segundo o geólogo. À Folha de São Paulo, no entanto, o prefeito da cidade afirmou que as crateras avançam cerca de 30 metros por ano, tendo nos últimos dias avançado 50 a 60.

O município não tem mais capacidade para resolver este desastre sem o apoio tanto do governo do estado, quanto do governo federal”, afirmou Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros de Maranhão.

Segundo a Folha de São Paulo, nos últimos meses foram realojadas 27 famílias, tendo as mesmas passado a receber um apoio social. De acordo com o prefeito do município, é necessário ponderar a construção de um conjunto de casas num local seguro para albergar os habitantes da cidade, o que seria o equivalente a mudar a localidade de lugar.