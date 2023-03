É uma proposta desenhada para compensar os anos de congelamento das carreiras na função pública, entre 2005 e 2007 e 2011 e 2017: os trabalhadores que tiveram a carreira congelada nesses dois períodos (logo, tenham 18 ou mais anos de carreira) vão ter direito a uma única progressão com regras diferentes, para a qual apenas precisarão de seis e não dez pontos, como atualmente.

Na prática, o que o Governo faz é acelerar a progressão destes cerca de 349 mil trabalhadores. Atualmente, os funcionários que progridem na carreira com base no chamado SIADAP, o sistema de avaliação de 65% da função pública, precisam de dez pontos para dar o salto remuneratório. E isso, em média, demora dez anos. Mas, a partir de 2024, os que tiveram a carreira congelada durante pelo menos nove anos naqueles dois períodos de congelamento e tenham 18 ou mais anos de carreira terão direito a fazer uma única progressão com regras diferentes: serão necessários seis pontos, o que reduz o número de anos necessário para progredir.

Esta não é, assim, uma medida definitiva: apenas acontecerá uma vez a todos os 349 mil trabalhadores que tiveram a carreira congelada. Daí que o período em que a medida tem efeitos possa variar por trabalhadores: aqueles que em janeiro de 2024 tenham acumulado seis pontos progridem nessa altura; os outros vão progredindo à medida que reunirem os seis pontos.

