Há poucos créditos pessoais contraídos em simultâneo com créditos à habitação de modo a potencialmente significar que o empréstimo pessoal está a ser utilizado para dar como entrada num empréstimo hipotecário. O Banco de Portugal, segundo revela no relatório de Acompanhamento da Recomendação Macroprudencial sobre novos créditos, divulgado esta sexta-feira, 31 de março, tem vindo “a monitorizar a possibilidade da contratação de crédito pessoal estar a ser utilizada como forma de contornar os limites ao rácio LTV (loan-to-value)”, ou seja, o rácio entre o montante emprestado pelo banco e o valor do imóvel.

O Banco de Portugal diz que a existir essa situação será “de reduzida materialidade”, concretizando mesmo que será de cerca de 1% do montante total em 2022.

Segundo o Banco de Portugal, “em 2022, foi solicitada, a um conjunto de instituições, informação sobre os controlos implementados ou a implementar, de forma a prevenir a ocorrência deste tipo de situações” e, de acordo com as respostas obtidas, “o controlo é realizado através: da indicação em normativo interno; da monitorização da concessão de crédito pessoal próxima da data de contratualização do crédito à habitação e da recolha de informação sobre a origem dos capitais próprios”.

Depois de verificados os casos, o supervisor garante que “foram adotadas novas medidas para corrigir a situação”.

O Banco de Portugal avaliou seis meses de crédito pessoal e de habitação quando feitos em simultâneo. Mas não é visto pelo supervisor como um problema no setor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta é uma forma de os clientes conseguirem contornar os limites que foram impostos para a entrada da casa. Na recomendação macroprudencial do Banco de Portugal limitou-se a 90% o valor que pode ser emprestado em função do valor da casa. Ou seja, só pode pedir até 90% do valor da casa.

O Banco de Portugal avalia a aplicação da recomendação regularmente, tendo concluído que, em 2022, “a quase totalidade das novas operações de crédito à habitação registou um rácio loan-to-value (LTV) inferior ou igual a 90%. O rácio LTV médio das novas operações de crédito para habitação própria e permanente, como definido na Recomendação, diminuiu 3 pontos percentuais face ao terceiro trimestre de 2018 e dois pontos percentuais face a 2021, fixando-se em 75% em 2022″.

Segundo os dados do Banco de Portugal, em 2022, 54% dos novos créditos à habitação apresentaram um rácio LTV inferior ou igual a 80%. Relativamente ao stock de empréstimos à habitação, em dezembro de 2022, cerca de 93% apresenta um rácio LTV igual ou inferior a 80%.

em atualização