Dois comboios regionais descarrilaram esta sexta-feira em acidentes separados na Suíça, provocando mais de uma dezena de feridos. Os incidentes ocorreram em Lüscherz e Büren zum Hof, perto da cidade de Bern.

A notícia foi avançada pela Associated Press e confirmada pelas agências responsáveis pelos comboios, a Aare Seeland Mobil e Regional Transit Bern-Solothurn, nos respetivos sites.

Um porta-voz da polícia indicou que em Büren zum Hof 12 pessoas — nove adultos e três crianças — ficaram feridos devido ao descarrilamento, um dos quais com gravidade. As autoridades disseram que também há registo de feridos no incidente em Lüscherz, mas para já não foram divulgados números.