A presidência é rotativa e, cada um dos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, assume esse cargo durante um mês. Agora, a Federação Russa voltou a ter esse papel, apesar das críticas da Ucrânia que pediu que esta rotação fosse bloqueada.

Da última vez que a Rússia assumiu o cargo foi em fevereiro de 2022, exatamente o mês em que invadiu a Ucrânia. Agora, a situação é diferente. Além da guerra continuar, o Presidente russo, Vladimir Putin, tem um mandado de detenção internacional por alegados crimes de guerra, emitido pelo TPI — Tribunal Penal Internacional.

Dmytro Kuleba, ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, considerou esta “a pior piada de todos os tempos para o Dia da Mentira” e um “lembrete de que algo está errado com a maneira como a arquitetura da segurança internacional está funcionando”.

Russian presidency in the UNSC is a stark reminder that something is wrong with the way international security architecture is functioning. A state that systemically ruins international peace and security will be presiding over the body tasked with maintaining them @United24media pic.twitter.com/7x4qPttzI3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 31, 2023