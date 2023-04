Aproveitando as celebrações dos dez anos do Papa Francisco, e na antecâmara das Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam em Lisboa no início de agosto, José Mourinho marcou presença com o cardeal José Tolentino de Mendonça na Pontifícia Universidade Gregoriana falando na sessão “A caminho de Lisboa”. Um papel diferente entre elogios à liderança do Papa mas que foi também aproveitado para fazer uma reflexão sobre os seus 60 anos e a forma como vê o futebol nos dias que correm (que não trocava).

“A única coisa que não gosto nos meus 60 anos é que fisicamente estou um pouco menos forte. Às vezes acordo com um pouco de dor aqui e ali. Às vezes, depois do treino, preciso de ir para a cama para descansar porque estou um pouco mais cansado. Mas além dessas coisas óbvias que chegam a toda a gente, eu, no que me diz respeito, não me trocaria pelo José de 50, 40 ou 30 anos”, destacou, falando também dos problemas do futebol que não são exemplo “para um mundo diferente do desporto que queremos para os nossos filhos”. “Garantidamente, a 200%, há pais que dizem aos filhos para não passarem a bola a um companheiro de equipa porque senão marcam mais golos do que ele. Isso é crueldade. Mas treinar futebol inclui empatia, solidariedade, busca pela alegria de vencer, saber quando se perde, que a derrota não é o começo de um período difícil mas o fim de um período difícil”, salientou a esse propósito o técnico português.

A experiência é algo que não tem preço, algo que se parece aplicar de forma literal a Mourinho: apesar das alegadas abordagens de Newcastle e PSG para poder agarrar nos projetos desportivos na próxima temporada, o técnico parece apostado em cumprir contrato com a Roma numa fase em que se mantém a lua de mel com os adeptos giallorossi. “A forma mais fácil de definir um clube de topo é dizer que eles venceram muito. No entanto, existem clubes de topo que nunca venceram mas que são grandes em termos de adeptos e no impacto que produzem nas redes sociais. A Roma tem essa beleza particular, que é ainda mais extraordinário quando a imprensa local tenta dividir-nos. Eu é que deveria agradecer aos adeptos por tudo aquilo que me deram. Em termos sociais, as pessoas precisam de ter uma referência, que não sou eu, mas o clube. Essa empatia, esse sentimento de pertença, de família, é isso que gosto aqui. Na Roma existe o sentimento de ‘estamos felizes se vencermos; se perdermos, ficamos tristes, mas, ao menos, estamos juntos'”, referiu.

