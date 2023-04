Em atualização

Depois dos depoimentos dos dois arguidos acusados da morte de um agente da PSP à porta da discoteca MOME, em Lisboa, em março do ano passado, a mãe de Fábio Guerra — que se constituiu assistente neste processo e que avançou com um pedido de indemnização civil — quis falar logo na primeira sessão do julgamento. Nervosa, entrou na sala e, na presença dos dois arguidos, Cláudio Coimbra e Vadym Hrynko, a mãe de Fábio Guerra parou à frente da juíza e, ainda com a mala pendurada no ombro, ouviu a juíza: “Consegue prestar as suas declarações sem que os arguidos tenham de sair da sala?”

A resposta foi positiva. “Peço que se acalme, sei que está nervosa. Ponha a sua mala aí atrás. Cá estamos para ouvi-la”, clarificou a juíza. E, em menos de um minuto, Elsa Guerra respondeu apenas a duas perguntas feitas pelo Ministério Público: se suportou as despesas do funeral do filho e se recebeu alguma indemnização. Respondeu “não” à primeira questão e “sim” à segunda. A mãe de Fábio Guerra recebeu cerca de 170 mil euros “por parte do Estado”, explicou.

