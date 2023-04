O Casino Lisboa celebra quarta-feira 17 anos, tendo recebido “mais de 25 milhões de visitantes”, refletindo cerca de 1,5 milhões de visitantes anuais, correspondendo a uma média diária de cerca de 4.000 entradas, anunciou a Estoril Sol.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Estoril Sol, proprietária do espaço de entretenimento na zona oriental da capital, afirma tratarem-se de “números muito expressivos” que apontam o Casino Lisboa como “uma referência na oferta turística da cidade, distinguindo-se pela sua ampla oferta de espetáculos e de exposições, entre outras iniciativas de âmbito cultural”.

Relativamente aos números, a Estoril Sol chama a atenção para os nove meses em que o espaço esteve encerrado, devido à pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021, no cumprimento das regras impostas pelo Governo.

O casino além do setor de jogo – máquinas (“slot machines), roleta, “blackjack”, entre outros — dispõe de um espaço de restauração, o Arena Lounge, a galeria de exposições e o Auditório dos Oceanos, onde foram levados à cena 173 espetáculos, num total de 2.977 sessões, às quais assistiram mais de 1 milhão e 414 mil espetadores, divulgou a Estoril Sol.

Tal como o Casino, o auditório abriu portas no dia 19 de abril de 2006 com um espetáculo protagonizado pela soprano canadiana Natalie Choquette. Ao longo dos 17 anos pelo seu palco passaram vários nomes, nacionais e estrangeiros, do teatro à dança, passando pela música e até novo circo.

O espaço central do Casino Lisboa é o Arena Lounge, que recebeu 155 bandas musicais, 190 artista de novo circo, e a rubrica “Juke Box”.

A animação musical no Arena Lounge incluiu o ciclo “Concertos Arena Live”, que não se realizou em 2020 e 2021, e no qual participaram bandas nacionais e internacionais, entre elas, Cool Hipnoise, Spanky Wilson & The Quantic Soul Orchestra, The Gift ou Xutos & Pontapés, e artistas como José Cid, Rui Veloso, Luís Represas, David Fonseca ou Gisela João.

A Galeria de Arte acolheu cerca de 140 exposições de arte contemporânea, este ano já recebeu uma instalação lanternas e adornos chineses, “Ano Novo Chinês 2023 – Ano do Coelho” e “Vespa A Rainha de Ouro”, relativa ao motociclo que é um ícone italiano da mobilidade desde 1946.