O rodeo não começou mal: Miguel Oliveira vai de 15.º a 8.º na corrida sprint de Austin e soma os primeiros pontos do fim de semana

Dificilmente existiria melhor definição para o que aconteceu com Miguel Oliveira esta sexta-feira, nas duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio das Américas: foi um verdadeiro rodeo. O piloto português caiu duas vezes, registando apenas o 15.º melhor tempo combinado, e recorreu ao sentido de humor na hora de comentar o que se tinha passado.

“Hoje foi mesmo um rodeo. Com potencial para melhor ainda com algum ritmo para recuperar. Amanhã há mais”, escreveu Oliveira no Instagram, demonstrando fairplay no fim de semana em que vai cumprir o 2oo.º Grande Prémio da carreira nas três principais categorias do motociclismo. Depois de abandonar a corrida de Portimão na sequência do acidente com Marc Márquez e ficar de fora da prova da Argentina devido à contusão sofrida, o piloto da RNF Aprilia voltava à competição em Austin, no Texas — e tinha pela frente um desafio complexo.

O facto de só ter sido 15.º nos treinos livres atirou Miguel Oliveira para a Q1, onde o piloto natural de Almada ainda chegou a rodar nas posições de apuramento e viu uma volta rápida ser anulada na sequência das bandeiras amarelas proporcionadas por uma queda do colega Raúl Fernández. A RNF Aprilia não foi além do 15.º lugar da grelha de partida, com Pecco Bagnaia a garantir a pole-position, e o português tinha de ir atrás dos pontos tanto na corrida sprint deste sábado como no Grande Prémio de domingo.