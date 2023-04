Brindes atrás de brindes com mais uma brindes pelo meio. A temporada da Roma da Serie A nem sempre teve a regularidade pretendida por José Mourinho mas, apesar de haver uma Lazio mais do que lançada para regressar à Liga dos Campeões com uma série de quatro triunfos consecutivos que consolidaram a segunda posição atrás do líder destacado Nápoles, nenhuma das equipas que lutam pelo top 4 parece particularmente interessada em segurar um desses lugares. O AC Milan, a pensar na Champions, não foi além de um empate com o Bolonha. O Inter, a pensar na Champions, voltou a desiludir com uma derrota frente ao Monza em Milão. A Juventus, mesmo que a pensar na Liga Europa, até foi subindo mas ainda longe de uma verdadeira discussão depois dos 15 pontos retirados no âmbito da Operação Prisma.

