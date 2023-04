Se Mourinho é cinema, o filme anda a ter final feliz: Roma vence Torino e sobe ao terceiro lugar da Serie A

O Inter Milão tinha empatado em casa do Salernitana. O AC Milan tinha empatado em casa com o Empoli. A Lazio tinha uma complexa receção à Juventus no Olímpico. Em resumo? Este sábado, na visita ao Torino, a Roma tinha tudo para subir ao terceiro lugar da Serie A, reentrar na zona Champions e ficar à condição a dois pontos da segunda posição.

A equipa de José Mourinho vinha de uma vitória importante contra a Sampdoria, na última jornada, mas antes tinha somado três jogos consecutivos sem ganhar entre Serie A e Liga Europa — e com exibições pobres e pouco inspiradas. Algo que levou Antonio Cassano, o antigo internacional italiano que nunca escondeu que não morre de amores pelo treinador português, a voltar às críticas.

“O futebol de Mourinho é zero. As pessoas vão ver o palmarés, mas não nos deixemos enganar. É apenas cinema. Não sei como conseguem os resultados, não faço ideia de como é que a Roma e as equipas do Mourinho jogam. Foi um fantástico treinador e comunicador, mas para mim é um treinador igual, quer tenha treinado o Real Madrid ou o San Martinese. Pode voltar para o Real, porque o Ancelotti pode ir para o Brasil, mas apenas pelo estatuto que criou. Se o Real quiser saber de futebol, não vão ligar ao Mourinho. Se o San Martinese quiser jogar futebol de forma casual, então podem ligar-lhe”, atirou Cassano, numa semana em que o técnico terá recebido uma proposta milionária da Arábia Saudita para treinar a seleção saudita, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo ou o Al Hilal que já foi de Jorge Jesus.

Neste contexto e na antecâmara da visita ao Feyenoord, na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, Mourinho lançava Solbakken enquanto referência ofensiva e apoiado por El Shaarawy e Dybala, enquanto que Tammy Abraham e Pellegrini começavam no banco, sendo que o habitual capitão da Roma passou os últimos dias com febre. Do outro lado, num Torino que está a meio da tabela da Serie A, Ivan Jurić colocava o ex-Benfica Radonjic no onze inicial e deixava o também ex-Benfica Valentino Lázaro no banco de suplentes.

A Roma abriu o marcador ainda dentro dos primeiros 10 minutos: Schuurs tocou com a mão na bola no interior da grande área e Dybala, na conversão da grande penalidade, não falhou (8′). O avançado argentino aproveitou o golo para dar os parabéns à mãe, correndo para o banco para ir buscar uma camisola onde se lia “feliz cumple, ma”, feliz aniversário, mãe em espanhol. A equipa de José Mourinho não voltou a ficar propriamente perto do golo até ao intervalo, contando-se apenas um remate de Wijnaldum (23′) e outro de Cristante (29′), e chegou ao fim da primeira parte ainda a vencer pela margem mínima.

Rui Patrício foi decisivo logo nos primeiros instantes da segunda parte, com uma grande defesa a um cabeceamento perigoso de Miranchuk (49′), e a Roma foi gerindo a vantagem de forma mais calculista do que propriamente assertiva. Mourinho mexeu já nos últimos 20 minutos, acabando por lançar Pellegrini e também Matic num claro esforço para resguardar os valiosos três pontos, e nem a entrada de Abraham na ponta final da partida acabou por alterar o resultado.