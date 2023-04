O jovem surfista de ondas gigantes António Laureano é um dos protagonistas da nova temporada da série da HBO “A Grande Onda da Nazaré”, que estreia esta segunda-feira em Portugal, realçando o “orgulho gigante” em fazer parte deste projeto.

“A verdade é que é um orgulho gigante poder fazer parte deste projeto e isso só mostra que estou a fazer um bom trabalho neste início de carreira. É ótimo representar Portugal nesta série incrível”, disse à Lusa o big rider português, de 21 anos.

Depois de uma primeira temporada recheada de momentos de tirar o fôlego, a segunda temporada da série conta com a participação de grandes nomes do circuito de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), como é o caso dos havaianos Garret McNamara e Kai Lenny, do brasileiro Lucas Chumbo, dos portugueses ‘Tony’ Laureano e Nic Von Rupp e da francesa Justine Dupont, entre outros, que desafiam os limites do surf na Praia do Norte.

“Fui o único português presente na première da série em Los Angeles [no final de março] e isso fez-me sentir meio especial, e a verdade é que o episódio está muito emocionante e deixa-nos completamente agarrados ao écrã e a desejar mais”, sublinhou o atleta, que também marcou presença no lançamento da nova temporada em Lisboa, no início de abril.

Sobre o poder das ondas da Nazaré, “Tony” Laureano destacou que se trata da “força da natureza em todo o esplendor”, recomendando que todos os que tenham a possibilidade se desloquem “pelo menos uma vez na vida” para assistir ao vivo ao surf nas maiores ondas do mundo.

“Ver é uma coisa, mas surfá-las não é para todos. Às vezes até pode parecer, mas garanto que não é fácil, é preciso muito treino, muita dedicação e muito esforço, mas a recompensa é incrível”, afirmou.

Laureano apanhou uma “bomba” com mais de 20 metros, em 2020, tendo ficado sob o radar do mundo das ondas gigantes, e admitiu que tem como objetivo bater um dia o recorde mundial que pertence ao alemão Sebastian Steudtner, cuja marca oficial de 26,21 metros foi alcançada no Canhão da Nazaré em outubro de 2021.

“Estou sempre com o foco nos recordes, porque é importante como atleta e face aos meus objetivos pessoais, mas, sem dúvida nenhuma, que faço o que faço porque é aquilo que amo fazer. Divirto-me muito e, para mim, isso é o mais importante. Sei que se continuar assim os resultados vão acabar por vir, por isso, está tudo ligado”, referiu.

Outra das estrelas da série da HBO é o havaiano Garrett McNamara, que colocou as ondas da Nazaré debaixo dos holofotes internacionais quando começou a desbravar as montanhas de água da Praia do Norte há mais de 10 anos, numa altura que tal parecia impossível.

“Esta série demonstra a 100% tudo o que representa a onda da Nazaré. É muito intensa. Cada episódio conta uma história, em que temos ação no mar, mas também mostra os momentos mais marcantes em terra e toda a preparação necessária para desafiar os limites do surf”, salientou à Lusa o ex-recordista mundial, que fez de Portugal a sua nova casa.

Já o português Nic Von Rupp, que também integra o elenco da série “100 Foot Wave” (nome original em inglês) da HBO MAX, mostrou igualmente o seu entusiasmo com o resultado dos seis novos episódios da segunda temporada da produção.

“É com grande honra que participo neste documentário sobre as ondas gigantes da Nazaré, que se tornam um postal de visita do nosso país e que atraem diariamente turistas dos quatro cantos do mundo. Depois do contributo valioso do Garrett McNamara para a promoção desta jóia escondida do surf em Portugal, é um orgulho poder também ajudar na divulgação da Nazaré”, sublinhou em comunicado Nic von Rupp.

Dirigida e produzida por Chris Smith e Joe Lewis, a série “A Grande Onda da Nazaré” venceu um Emmy na categoria de Melhor Cinematografia para um Programa de Não-Ficção na 74.ª cerimónia dos Primetime Creative Arts Emmy Awards, que aconteceu em setembro do ano passado em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.