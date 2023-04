A família de Michael Schumacher está a planear agir judicialmente contra uma revista que publicou uma alegada entrevista do antigo piloto com recurso a inteligência artificial. A “Die Aktuelle”, uma publicação alemã, divulgou uma capa onde apresentava uma imagem de Schumacher e a manchete “a primeira entrevista”.

Apesar de, na mesma capa, surgir logo abaixo a frase “parecia ilusoriamente real”, o entorno do alemão garantiu à agência Reuters que está a preparar a possibilidade de processar a revista. O artigo tinha várias citações atribuídas diretamente a Michael Schumacher, ainda que terminasse com a nota de que a entrevista tinha sido realizada com recurso a inteligência artificial.

Die Familie von Michael #Schumacher geht juristisch gegen „Die Aktuelle“ vor. Das hat uns Schumachers Management bestätigt. Das Blatt hatte KI-Antworten als „Das erste Interview!“ mit Schumacher verkauft. Wir hatten am Montag darüber berichtet: https://t.co/JCW7efssrV pic.twitter.com/fUpwRvSNAU — Übermedien (@uebermedien) April 20, 2023

“A minha vida mudou por completo depois do acidente. Foi um tempo horrível para a minha mulher, para os meus filhos e para toda a minha família. Fiquei ferido de tal maneira que permaneci durante meses numa espécie de coma artificial, para que o meu corpo pudesse aguentar”, podia ler-se no alegado artigo, em frases que não são verídicas e que nunca foram proferidas pelo alemão.

Esta não é a primeira vez que a família de Schumacher entra em rota direta de colisão com a “Die Aktuelle”. Em 2015, a revista escreveu que a mulher do antigo piloto tinha “um novo amor que a fazia feliz” — a publicação foi processada, tendo sido exigida uma indemnização de 50 mil euros, mas a acusação acabou por perder nos tribunais. De recordar que, desde que sofreu um grave acidente a esquiar em dezembro de 2013, Schumacher nunca voltou a aparecer em público. A família do alemão raramente fala publicamente sobre o estado de saúde do sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, com Corinna Schumacher a quebrar o silêncio em 2021 num documentário da Netflix.

“Vivemos todos juntos em casa, fazemos terapia. Fazemos tudo aquilo que conseguimos para deixar o Michael melhor e para garantir que está confortável, para que sinta a nossa família, a nossa ligação. Estamos a tentar seguir em frente enquanto família, exatamente da mesma maneira que o Michael gostava e ainda gosta. E estamos a seguir o com as nossas vidas. A esfera privada é a esfera privada, tal como ele sempre disse. É muito importante para mim que ele continue a manter a vida dele o mais privada possível. O Michael sempre nos protegeu, agora é a nossa vez de o proteger”, explicou a mulher do antigo piloto.