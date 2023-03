Pouco ou nada se sabe do estado de saúde de Michael Schumacher. Desde que o antigo piloto sofreu um acidente enquanto esquiava nos Alpes, em dezembro de 2013, que a sua condição de saúde tem estado remetida ao segredo. Apenas familiares próximos têm direito de visitar o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, de modo a manter o estado de saúde de Schumacher em absoluto sigilo. Quem está sempre por perto do alemão é a sua mulher, Corinna.

“Já se passaram quase dez anos e Corinna não pode ir a uma festa, almoçar ou isto ou aquilo. É uma prisioneira, porque toda a gente gostaria de falar com ela sobre o Michael, quando ela não precisa de ser lembrada disso a toda a hora”, comentou Eddie Jordan, o patrão de Schumacher na Fórmula 1 quando este se estreou na categoria mais relevante do desporto automóvel ao serviço da Team 7Up Jordan.

Em declarações ao The Sun, Eddie Jordan revela que tentou ver Michael, mas que foi impedido por Corinna de o fazer. “Corinna estabeleceu algumas regras”, disse em relação às visitas. “Ela é uma pessoa adorável. Conheci-a quando ela se casou com o Michael, então há uma longa história de boas relações. Fiz um esforço para ir ver Michael nos primeiros dias e Corinna recusou e com razão, porque muitas pessoas o queriam ir ver”. A justificação apresentada ficou a dever-se com a “privacidade e proteção do Michael”.

Jean Todt, diretor da Ferrari no período em que Schumacher conquistou cinco títulos para a equipa, teve “o privilégio de ir vê-lo por causa do quão próximos eles eram desde o tempo que passaram juntos na Ferrari, o que é completamente compreensível”, explicou Eddie Jordan.

Mick Schumacher é a face visível da família

Quem não tem fugido aos olhos dos fãs é Mick Schumacher. O filho de um dos melhores corredores de sempre estreou-se no ano passado na Fórmula 1, ao serviço da Haas, mas perdeu o lugar na grelha para a temporada 2023, tornando-se piloto suplente da McLaren.

Na temporada passada, Mick Schumacher protagonizou um momento que sensibilizou os mais nostálgicos. O jovem piloto pilotou o Jordan 191, o carro com que o pai se estreou na Fórmula 1, em 1991, no Grande Prémio da Bélgica.

When Mick Schumacher drove his dad's Jordan 191 around Silverstone ???? pic.twitter.com/AbygG1EJTS — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 19, 2022

“É difícil para o Mick, ele está a tentar fazer carreira no automobilismo. Se o Mick não tivesse a pressão do pai a pairar sobre ele, provavelmente seria um piloto muito melhor do que pensamos. No entanto, é o pai dele e tem que entender e lidar com isso”, comentou Eddie Jordan.