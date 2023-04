Está dado o pontapé de saída para a privatização da TAP. Antes do processo propriamente dito, é necessário saber o valor da companhia. E foi isso que o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira. Em conferência de imprensa, os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram que o Governo aprovou uma resolução que mandata o Ministério das Finanças e a Parpública para a realização de duas avaliações independentes à TAP. Estas avaliações financeiras são uma condição prévia e obrigatória à privatização da companhia.

As avaliações antecedem os passos legais seguintes, que serão um decreto-lei e uma resolução do Conselho de Ministros, onde ficarão definidos os aspetos concretos do processo de privatização e o caderno de encargos. Esses passos deverão acontecer, adiantou Fernando Medina, antes do verão, “por volta de julho”, apesar de considerar que ainda é “cedo” para avançar com uma calendarização. Por isso Fernando Medina também não adiantou que parte da TAP é que será privatizada. Será o decreto-lei a definir essas questões e “será tudo cumprido escrupulosamente”.

Ao lado de Fernando Medina, o ministro João Galamba destacou que a avaliação tem duas dimensões: a clássica aeronáutica, da dimensão do hub e da conectividade, e uma outra que tem que ver com o contexto atual de transição energética. O ministro das Infraestruturas reforçou a importância do hub de Lisboa neste aspeto. “O hub de Lisboa é hoje um importante hub aeronáutico e será no futuro um hub de produção de combustíveis sintéticos que comportam oportunidades significativas para a TAP e é uma das dimensões a avaliar”, adiantou.

