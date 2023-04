O músico britânico Ed Sheeran tocou parte da sua música “Thinking Out Loud” esta quinta-feira num tribunal em Nova Iorque, durante o julgamento sobre um possível plágio da canção “Let’s Get it On”, de Marvin Gaye.

Enquanto primeira testemunha da sua própria defesa, Ed Sheeran explicou ao tribunal o processo criativo na origem do hit de 2014. “Inspirei-me muito em coisas da minha vida e da minha família“, explicou, segundo o The Guardian. “Thinking Out Loud” foi lançada pouco depois de Ed Sheeran ter iniciado uma relação romântica e algum tempo após a morte do seu avô — algo que não é um mero pormenor, como explicou o cantor, uma vez que a música retirou grande inspiração do amor que Ed Sheeran observou entre os seus avós.

Os herdeiros de Ed Townsend, co-autor de “Let’s Get it On” com Marvin Gaye, acusam o músico britânico de 32 anos de plágio, afirmando que a progressão dos acordes a música de Ed Sheeran é uma cópia da canção de 1973. Por isso, os herdeiros exigem uma parte dos lucros de “Thinking Out Loud”. Ed Sheeran, contudo, esclareceu o tribunal sobre o processo na criação dos acordes. De acordo com o próprio, a sua amiga e colaboradora Amy Wadge começou a tocar espontaneamente os acordes da música durante uma visita à sua casa em Inglaterra. Durante a sessão criativa com Amy Wadge, Ed Sheeran cantou a frase “I’m singing out now”, frase esta que repetiu no julgamento. Em tribunal, o músico explicou que a frase soava muito semelhante a “I’m thinking out loud”, verso da canção que acabou por se tornar no próprio título da música.

Ainda de acordo com o jornal britânico, o músico terá depois pegado numa guitarra que estava junto de si e, enquanto tocava os acordes da música, cantou o verso inicial: “When your legs don’t work like they used to”.

No início desta semana, de acordo com a BBC, os advogados de acusação mostraram um vídeo em que Ed Sheeran faz uma transição de “Thinking Out Loud” para “Let’s Get it On” numa atuação ao vivo em Zurique, argumentando que o vídeo provava a existência de plágio. “A maioria das canções pop conseguem encaixar em outras canções pop“, foi a resposta do músico britânico. “Se eu tivesse feito aquilo que me acusam, eu seria um perfeito idiota ao estar em palco em frente a 20 mil pessoas e fazer isso [a transição].”

Na quarta-feira, o julgamento foi suspenso quando Kathryn Townsend, filha do co-autor da música, desmaiou e teve de ser transportada para fora da sala. O acidente aconteceu numa altura em que os advogados de Ed Sheeran iam contra-interrogar um perito em música presente para testemunhar a existência de uma semelhança significativa entre as duas músicas.

Caso o júri considere que Ed Sheeran plagiou de facto Marvin Gaye e Ed Townsend, o julgamento entrará numa segunda fase na qual será determinada a quantia que o músico britânico deve pagar aos herdeiros de Townsend. O julgamento será retomado na segunda-feira.