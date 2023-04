A subsidiária britânica do grupo de armamento europeu MBDA vai fornecer à Polónia mísseis antiaéreos no valor de cerca de 2,1 mil milhões de euros, anunciaram esta sexta-feira as autoridades de Varsóvia.

A agência polaca de armamento (AT) especifica que “a MBDA UK fornecerá à Polónia 44 lançadores iLauncher e várias centenas de mísseis CAMM e equipamento associado”.

De acordo com um comunicado de imprensa da MBDA, o negócio constitui “o maior programa de aquisição de defesa aérea na Europa dentro da NATO”. As entregas de equipamentos militares serão feitas entre 2025 e 2029, segundo a mesma fonte.

Os lançadores e mísseis alimentarão 22 baterias do programa de defesa aérea polaco Pilica+ com alcance até 25 quilómetros.

O ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, destacou no Twitter que o acordo “fortalecerá a capacidade de defesa aérea da Polónia”.

Segundo um relatório da NATO, este país dedicou mais de 2,4% do seu PIB para a Defesa no ano passado, o que o coloca na terceira posição na Aliança Atlântica, logo atrás da Grécia (3,76% do PIB) e dos Estados Unidos (3,47% do PIB). Este ano, os seus gastos militares deverão chegar aos 3% do PIB.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, adiantou em comunicado que o acordo é um “impulso significativo para a segurança euro-atlântica”.

“Já estão destacados [CAMM da MBDA] na Polónia com os militares britânicos para proteger o seu espaço aéreo após a invasão bárbara de [Presidente russo, Vladimir] Putin na Ucrânia no ano passado”, segundo o comunicado de Downing Street.

Após alguns anos de relativa estagnação, a Polónia assinou recentemente vários contratos militares relevantes, nomeadamente com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul.

Os contratos celebrados com os americanos dizem respeito a 32 aviões de combate F-35, 366 tanques Abrams e sistemas antimísseis Patriot e os da Coreia do Sul a mil tanques K2, cerca de 700 obuses, 50 FA-50 e 288 K239 sistemas de lançadores de rockets.

Varsóvia também assinou um contrato com a Turquia para compra de drones Bayraktar.