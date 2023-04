Nos primeiros três meses do ano, os consumidores europeus adquiriram 3.220.806 veículos novos, o que representa um incremento de 17% face ao período homólogo de 2022. Entre o tipo de motorização que mais cresceu destacaram-se os 100% eléctricos (BEV), cujo volume de vendas aumentou 33%, com os híbridos plug-in (PHEV) a não registarem qualquer variação face a 2022. O peso dos BEV no trimestre foi de 22% nos mercados da União Europeia.

A primeira surpresa veio da Tesla, que conseguiu transaccionar 71.683 unidades do Model Y, um aumento de 173% face ao ano anterior, o que permitiu ao SUV eléctrico tornar-se no modelo mais vendido do mercado, independentemente do combustível utilizado. Segundo a Jato, atrás do Model Y ficou o Dacia Sandero (60.202 unidades, +27%), seguido do VW T-Roc (54.960, +50%), Peugeot 208 (53.336, +3%), Opel Corsa (53.307, +38%), Toyota Yaris Cross (53.050, +57%), Fiat/Abarth 500 (45.598, +30%), Dacia Duster (45.310, +31%), Renault Clio (44.134, +16%) e VW Golf (42.903, -8%). Pode ver na tabela os restantes 15 modelos mais vendidos.

Se a Tesla dominou entre os modelos, entre as marcas foi a Volkswagen a liderar, ao colocar no mercado 332.723 veículos novos de Janeiro a Março de 2023, registando um crescimento de 25%. A 2.ª posição do ranking pertenceu à Toyota (220.019, +19%), com o 3.º lugar do pódio a ficar na posse da Peugeot (178.572, +9%). No 4.º lugar começam a surgir as marcas de luxo, com a Audi à frente (178.393, +19%), seguida da Mercedes (176.041, +14%) e da BMW (163.639, +5%), com a Skoda na 6.ª posição (166.873, +29%), entre estes dois últimos construtores germânicos. A Renault (158.451, +15%), a Ford (147.068, +4%) e a Dacia (145.500, +42%) encerram o grupo das 10 marcas mais vendidas (pode ver na tabela o ranking do top 25).

Através dos resultados das vendas coligidos pela Jato, é possível saber igualmente quem lidera a vendas dos PHEV, com esta posição a pertencer ao Ford Kuga (12.499, + 9%). A seguir surgem o Volvo XC60 (9459, +22%), Lynk & Co 01 (8251, +186%), Kia Sportage (8234, +361%) e o Volvo XC40 (6909, -31%). Confira na tabela a composição do top 10.

Entre os modelos 100% eléctricos, a liderança pertenceu ao Tesla Model Y (71.683, + 173%), com a marca norte-americana a alcançar também a 2.ª posição com o Model 3 (19.621, -40%), redução devida à preferência dos compradores por SUV e pela anunciada para breve renovação da berlina. O 3.º lugar do ranking é ocupado pelo VW ID.3 (17.316, +105%), seguido do VW ID.4 (16.646, +52%) e do Dacia Spring (14.066, +56%). Consulte na tabela acima o resto do ranking dos mais vendidos.