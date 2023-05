O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) vai avançar com um novo pré-aviso de greve, na próxima semana, depois de ter reunido com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, que tutela os portos, e não lhes ter sido apresentada uma proposta de aumentos salariais. A informação foi avançada ao Observador por Serafim Gomes, presidente do sindicato, que diz que a reunião foi “inconclusiva”. O Ministério não respondeu às questões.

“Nós fizemos saber, tal como tínhamos anunciado e tínhamos esse compromisso com os nossos associados, que não vamos esperar mais“, indicou o dirigente sindical. O pré-aviso será entregue na próxima semana, antes de uma nova reunião, no final dessa semana, com o ministro.

O SNTAP tinha acordado com João Galamba um prazo de três meses, a começar em janeiro, para que este lhes apresentasse uma proposta de aumentos salariais. Com esse prazo mais do que terminado, a reunião desta sexta-feira era vista com grande expectativa pelo sindicato, que saiu desiludido do encontro. Segundo Serafim Gomes, Galamba remeteu as responsabilidades do impasse para o Ministério das Finanças. Questionados, nem o Ministério das Finanças nem o das Infraestruturas confirmam ou justificam essa situação.

