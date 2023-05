João Galamba, o ministro que esteve quase para deixar de o ser mas foi segurado por António Costa depois da crise política causada pela polémica reunião secreta com a então CEO da TAP, prepara-se para retomar a agenda. E já tem previstas reuniões com os sindicatos das áreas que tutela. Segundo informação recolhida pelo Observador junto de duas estruturas sindicais, esta sexta-feira Galamba vai reunir-se com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) e, na segunda-feira, com sindicatos da CP.

O primeiro ato oficial público de João Galamba enquanto ministro das Infraestruturas foi uma reunião com o SNTAP que, na altura, cumpria uma greve às segundas e sextas-feiras que afetava o funcionamento das cadeias de abastecimento. Foi a sua primeira vitória: após a reunião “muito positiva”, o sindicato desconvocou a greve, preferindo dar o “benefício da dúvida”, um “voto de confiança”, a João Galamba.

