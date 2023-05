Quarto dia de debate instrutório do processo GES/BES e o assunto volta a ser o mesmo do primeiro dia: o estado de saúde de Ricardo Salgado. Adriano Squilacce, que representa o antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES), fechou a tarde desta sexta-feira com a referência à perícia médica independente pedida esta terça-feira pela defesa e que foi recusada pelo tribunal. “Os tribunais penais fogem a uma perícia médica ao arguido”, começou por dizer o advogado.

Na terça-feira, primeiro dia de debate instrutório, que deverá continuar ainda na próxima semana, Adriano Squilacce pediu, pela segunda vez nesta fase, uma perícia médica e revelou que o Tribunal Cível de Cascais deu, de forma inédita, luz verde ao pedido da defesa de Salgado para realizar uma perícia médica e ordenou ao Instituto de Medicina Legal que reunisse uma equipa de especialistas para atestar a doença do ex-banqueiro. E foi também mencionado um relatório pedido pela defesa, que indica que o estado de saúde de Ricardo Salgado está a degradar-se, apontando o agravamento de memória, alteração do comportamento e da marcha.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.