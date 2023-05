Em atualização

Os lesados do processo BES/GES são mais de mil e o terceiro dia do debate instrutório começou com o representante do primeiro lesado a apresentar queixa, ainda antes do colapso do Grupo Espírito Santo. Carlos Malveiro avançou para a Justiça em 2014, assim que percebeu que os 21 milhões de euros que investiu quatro anos antes, em depósitos a prazo e depois de ter vendido as suas empresas de distribuição, afinal “nunca existiram”. Em 2010, “o país estava numa situação difícil, o senhor Carlos Malveiro queria, sobretudo, segurança nos seus investimentos”, foi contando o advogado que representa este lesado, Ricardo Sá Fernandes, no Tribunal de Monsanto.

Em 2014, Carlos Malveiro verificou então que os depósitos a prazo “nunca existiram e que foi enganado pelo seu gestor de conta”. E a crítica assenta também aqui: “As instituições arranjam sempre soluções para quem tem depósitos a prazo, esses (depósitos) têm sempre garantia. Depósitos a prazo é dinheiro que se dá ao banco, mas está sempre salvaguardado”, explicou Sá Fernandes, acrescentando que, no caso do GES, esta garantia e salvaguarda não teve sequer lugar.

