Carlos III acordou na manhã deste sábado, 6 de maio, para ser coroado — e já foi à rua com Camila e, através do vidro do carro, acenou à população. Nas ruas (principalmente no The Mall, avenida principal junto ao Palácio de Buckigham), as multidões aguardam há mais de 24 horas, com bandeiras, cartazes e coroas — e nem a chuva que cai nas ruas de Londres as demove.

Os que simpatizam menos com a realeza também já deram sinais de vida — tanto que as autoridades já detiveram o líder de um grupo anti-monarquia, juntamente com outros dois ativistas, que seguiam a caminho de um protesto em Trafalgar Square, um dos locais por vão passar os cortejos da coroação.

Enquanto tudo isto acontece, a icónica varanda do Palácio de Buckingham está a ser preparada para receber os membros seniores da realeza depois da cerimónia em Westminster.

