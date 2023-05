O príncipe William lembrou este domingo a rainha Isabel II, sua avó, num discurso de homenagem ao recém-coroado rei Carlos III, seu pai, no palco do Concerto da Coroação. O espetáculo teve lugar nos jardins do castelo de Windsor e contou com a presença de estrelas como Lionel Richie ou Katy Perry para assinalar a coroação do novo rei britânico.

“Como disse a minha avó quando foi coroada, as coroações são uma declaração das nossas esperanças para o futuro”, afirmou William perante uma multidão reunida em Windsor. “E eu sei que ela está lá em cima, carinhosamente a olhar por nós. Seria uma mãe muito orgulhosa.”

Na curta intervenção, o filho mais velho de Carlos III e primeiro na linha de sucessão considerou que a pompa e circunstância das cerimónias monárquicas, como a coroação realizada no sábado, refletem o compromisso de serviço da família real. No centro dessa pompa está uma “mensagem simples”: a mensagem do serviço.

“As primeiras palavras do meu pai ao entrar na Abadia de Westminster ontem foram uma promessa de serviço”, disse William. “Foram um compromisso de continuar a servir. Porque ao longo de 50 anos, em todos os cantos do Reino Unido, em toda a Commonwealth e por todo o mundo, ele dedicou-se a servir os outros, tanto as gerações atuais como as futuras, e todos aqueles cuja memória não pode ser negligenciada.”

O príncipe chamou trouxe no seu discurso elogios às causas que marcaram a vida do pai. “Ele avisou-nos dos riscos para a saúde do planeta muito antes de ser uma questão do dia a dia”, lembrou o filho mais velho de Carlos. Referiu também que a Prince’s Trust, a fundação do Rei, já apoiou mais de um milhão de jovens. “E talvez, o mais importante de tudo, o meu pai sempre compreendeu que as pessoas de todas as fés, de todas as origens e de todas as comunidades merecem ser celebradas e apoiadas”.

William dirigiu-se ao Rei por “Pai” para dizer que todos estão muito orgulhosos dele e para deixar uma mensagem pessoal. Expressou o seu “orgulho e gratidão pelas pessoas que servem, nas forças, nas salas de aula, hospitais e comunidades locais” e afirmou que também essas pessoas estavam a ser celebradas nesta noite. O herdeiro declarou-se ele próprio servidor “do Rei, do país e da Commonwealth”. O discurso de pouco mais de três minutos terminou com a expressão “God Save de the King”. E, enquanto o príncipe William se afastava do microfone, as câmaras mostraram um Rei Carlos muito sorridente. O discurso pode ser ouvido na íntegra neste vídeo da BBC, que transmitiu o concerto.

O Concerto da Coroação aconteceu nos jardins do Castelo de Windsor para um público de cerca de 20 mil pessoas. Pelo palco passaram os já referidos Lionel Richie e Katy Perry e ainda Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Paloma Faith e os Take Take. Outras celebridades marcaram presença neste evento, mas em vídeo, como foi o caso de Tom Cruise, Pierce Brosnan e Bear Grylls.

O concerto fez parte do fim de semana de celebrações a propósito da coroação de Carlos III e Camila. Este sábado, os novos reis foram coroados numa cerimónia com pompa e circunstância na Abadia de Westminster e segue-se uma segunda-feira de feriado nacional no Reino Unido.