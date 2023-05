7h15. Os convidados começam a chegar a Westminster. Faltam perto de quatro horas, mas tudo tem de estar já a postos. E está. O calendário das festas é bem cumprindo: às 11 horas, Carlos III e Camila, rainha consorte, entram na Abadia para a cerimónia da coroação, celebrada pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby. Às 13 horas, nas suas cabeças jazem já as históricas e aparatosas coroas, a do Estado Imperial e a da Rainha Mary. Mas é na véspera que, até com tendas de campismo, as multidões começam a reunir-se nas ruas da capital inglesa para celebrar o novo monarca, o herdeiro de Rainha Isabel II — cujo reinado durou 70 anos. “O príncipe eterno” tornou-se Rei de Inglaterra aos 73 anos e foi coroado este sábado, 6 de maio, aos 74.

Primeira parte: as detenções, o cortejo do Rei e a chegada dos convidados

A chuva cai na capital inglesa, mas não parece esbater a felicidade das multidões que enchem o The Mall, avenida que liga a Abadia de Westminster ao Palácio de Buckinhgam. Ainda assim, houve quem tivesse saído à rua em tom de discordância: na manhã de sábado, o líder de um grupo anti-monarquia e mais seis ativistas (um deles, Graham Smith, líder do grupo republicano), foram detidos quando estavam a caminho de um protesto em Trafalgar Square, relata a Sky News — as autoridades não quiseram detalhar o motivo da detenção. Este foi um dos locais por onde passaram horas depois os cortejos da coroação.

