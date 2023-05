O Governo optou por não atualizar, em 2022, os escalões de IRS à taxa de inflação, uma decisão que terá beneficiado as receitas com o imposto num valor entre 497 milhões de euros e 549 milhões de euros, ou o equivalente a 0,2% do PIB, segundo contas do Conselho das Finanças Públicas (CFP), divulgadas esta quinta-feira. A entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral confirma que a carga fiscal, no ano passado, atingiu um máximo histórico e volta a deixar críticas à execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No documento em que analisa a evolução orçamental das administrações públicas em 2022, o CFP debruça-se sobre os impactos nas receitas da não atualização dos limites dos escalões em função da inflação — que atingiu 7,8% em 2022. Essa atualização, a acontecer, seria “a forma mais direta de mitigar o impacto da inflação no rendimento dos sujeitos passivos“. Mas o Governo optou por não a fazer (procedeu, antes, ao desdobramento de dois escalões).

Nas contas do CFP, a atualização dos limites dos escalões do IRS em 7,8% teria implicado um corte da receita de IRS em entre 3% a 3,2%. “Tendo em conta que a receita de IRS em contas nacionais em 2022 ascendeu a 16 910 M€, aplicando as referidas percentagens a essa receita estima-se ceteris paribus que o impacto da não atualização dos escalões terá variado entre 497 M€ e 549 M€ com um valor central de aproximadamente 523 M€, o equivalente a 0,2% do PIB“, calcula o CFP. Ou seja, essa não atualização foi responsável por “aproximadamente um quarto do crescimento da receita de IRS no ano de 2022“.

