A fama instantânea que muitos influencers e youtubers perseguem, trocando qualquer coisa por cliques, leva-os algumas vezes a arriscar a vida ou até mesmo a cometer crimes. Que o diga o youtuber Trevor Jacob, que publicou em 2021 um vídeo relativo a um episódio que baptizou “I crash my Airplane”, o que prontamente mereceu a curiosidade de muitos pilotos que esmiuçaram o filme, bem como a atenção de entidades norte-americanas como o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, de National Transportation Safety Board) e a Administração Federal de Aviação (FAA, de Federal Aviation Administration), que habitualmente penalizam com mão de ferro as habilidades em tudo o que envolve aviões, independentemente da dimensão ou do número de ocupantes.

Trevor Jacob descolou do Lompoc City Airport, na Califórnia, em Novembro de 2021, numa viagem a solo que o levaria a Mammoth Lakes. Mas 35 minutos após a descolagem, o youtuber reportou uma falha mecânica que o teria obrigado a abandonar o avião, com todo o episódio a ser registado pelas várias GoPro que tinha a bordo, umas instaladas no cockpit e outras na asa.

A alegada avaria ocorreu quando o avião sobrevoava a Floresta Nacional Los Padres, mas o vídeo publicado pelo piloto e youtuber Trevor Jacob rapidamente expôs alguns detalhes estranhos junto dos especialistas, de outros pilotos aos próprios investigadores do NTSB e da FAA.

As autoridades questionaram o youtuber e este acabou por admitir que tinha forjado a falha mecânica e provocado o despenhar da pequena aeronave. Esta admissão de culpa, motivada pelo confronto com os dados recolhidos pelos investigadores, leva Trevor Jacob a ter de enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão, por ter provocado a queda do aparelho e, para cúmulo, por obstruir uma investigação federal. Isto porque para recuperar as imagens das câmaras a bordo e simultaneamente recuperar o avião, temendo que se descobrisse que o acidente foi encenado, o youtuber fretou um helicóptero para recuperar os destroços na floresta. Para complicar ainda mais a sua vida, Trevor Jacob forjou o acidente quando já tinha deixado caducar a licença de piloto, o que tão pouco ajuda à sua defesa. Veja em baixo o que outros pilotos descobriram, só pela análise do vídeo.