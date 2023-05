Siga o liveblog da audição de Frederico Pinheiro na comissão parlamentar de inquérito

Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, exonerado pelo ministro das Infraestruturas, teve de entregar o computador de trabalho a um agente do SIS, mas garante que não lhe foi solicitada a entrega do telemóvel. “Não é apenas um telefone é um mini computador com capacidade para armazenar ficheiros classificados. Estranhamente nunca foi preocupação do Ministério das Infraestruturas recuperar o telemóvel”.

“Toda a colação e abuso de poder a que fui sujeito pelo uso de meio do estado pelo governo foi dirigida exclusivamente para a recuperação do computador. Porquê? Porque era no computador que eu guardava as notas sobre todas as reuniões em que participava e não no telemóvel”, atirou Frederico Pinheiro que está a ser ouvido na comissão de inquérito.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.